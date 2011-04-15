Инфляция за неделю, с 10 по 14 января, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 10 по 14 января 2019 года, составила 0.2%, с начала месяца - 0.7%. Об этом сообщил Россатат.



За прошедший период цены на пшено выросли на 0.6%, муку - на 0.5%, мясо кур, крупу гречневую - на 0.3%. Одновременно цены на сосиски, сардельки снизились на 0.2%, маргарин, конфеты шоколадные - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.1%, в том числе на помидоры и капусту белокочанную - 2.6%, морковь - 1.9%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0.2%.



Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0.2-0.4%.





AK&M Антикризис