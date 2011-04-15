Аэропорт "Домодедово" ускорил досмотр крупногабаритного багажа при входе в аэропорт

Московский аэропорт "Домодедово" ускорил процедуру досмотра крупногабаритного багажа при входе в аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



На одной из входных групп установлен двухгенераторный интроскоп нового поколения, позволяющий за несколько секунд просканировать грузы, ширина и высота которых достигают одного метра.



Интроскоп специально предназначен для проверки крупногабаритных грузов. Помимо увеличенной ширины досмотрового тоннеля (100х100см вместо 60х40см у стандартных моделей), он оснащен двумя генераторами, расположенными под прямым углом друг к другу и формирующими изображение в двух измерениях. Он работает эффективнее и быстрее, чем предыдущие модификации. Кроме того, транспортерная лента интроскопа расположена на небольшой высоте - 35 см от уровня пола, что упрощает загрузку тяжёлых и негабаритных предметов.



Сканер позволяет быстро досмотреть спортивный инвентарь (например, велосипед, горнолыжное оборудование или хоккейную экипировку), детскую коляску в разложенном виде, крупную бытовую технику и другие крупногабаритные грузы.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



"AK&M" от 16.01.2019