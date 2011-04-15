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16/01/2019
15:53

Власти Москвы выставят на аукцион 65 торговых точек в парках

Власти Москвы выставят на аукцион 65 торговых точек в парках, сообщила столичная мэрия.

Средняя стартовая цена одного кв. м в московском парке составляет 1.6 тыс. руб.

Победители городских аукционов откроют 65 заведений общественного питания на территории 10 парков и усадеб. Площадь лотов составит от 6 кв. м до 800 кв. м.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в число парков входят Парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское". С победителями торговых сессий будут заключены договоры сроком на пять лет.

На аукционе реализуют право торговли в 22 нестационарных торговых объектах в Парке Горького, 16 - в музее-заповеднике "Коломенское", 13 - в парке "Фили", шесть - в саду имени Баумана и по два - в Серебряном бору и музее-заповеднике "Царицыно". По одному павильону также находится в Битцевском лесу, парке "Кузьминки-Люблино", Суворовском и Воронцовском парках.

Лоты с самой высокой стоимостью расположены в Серебряном Бору и парке "Кузьминки-Люблино" - 5 тыс. руб. за квадратный метр. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа.

Торги разделены по объектам на пять сессий. Последний аукцион состоится 18 февраля.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 16.01.2019

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