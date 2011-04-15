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16/01/2019
16:36

Турникеты Московских центральных диаметров оборудуют терминалами для бесконтактных платежей

Турникеты Московских центральных диаметров (МЦД) оборудуют терминалами для бесконтактных платежей, сообщила мэрия Москвы.

Пассажиры смогут оплатить проезд банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Такой способ оплаты уже доступен в метро и на МЦК.

Чтобы оплатить проезд, нужно будет приложить банковскую карту или гаджет к терминалу на турникете.

Помимо этого, на МЦД можно будет расплатиться картой "Тройка", которая действует в метро, на МЦК, в наземном транспорте, электричках и аэроэкспрессах. Помимо этого, продаются браслеты, брелоки, кольца и наклейки с функцией "Тройки" (в сувенир встроен специальный чип).

Единые способы оплаты проезда позволят горожанам пересаживаться с МЦД на другие виды городского транспорта, не покупая дополнительный проездной билет.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск, планируется открыть для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работы МЦД будет так же, как и метро, - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.

На МЦД-1 и МЦД-2 запустят инновационные поезда "Иволга". Шести- и семивагонные составы полностью спроектированы в России, их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Доля отечественных комплектующих превышает 90%. В новых поездах используется технология пневмоподвешивания - она обеспечивает плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. У поручней в "Иволге" теплое покрытие. Кресла расположены "лицом к лицу", над ними предусмотрены полки для багажа.

В поездах будет работать система обеззараживания воздуха. В "Иволгах" есть крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi. В каждом вагоне предусмотрено по 16 USB-розеток для зарядки гаджетов. Узнать маршрут следования, название ближайшей станции или платформы можно будет на информационных табло в салоне.

В "Иволгах" появятся информационные экраны. На них планируется транслировать сообщения об изменениях в работе общественного транспорта, справочную информацию о МЦД и других видах транспорта, прогноз погоды, анонсы городских мероприятий и новости. Весь контент адаптируют для просмотра без звука: текст сообщения можно будет прочитать на экране. В каждом вагоне установят по четыре таких устройства.

"AK&M" от 16.01.2019
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