Ростелеком и МегаФон создали оператора для строительства 5G в РФ

ПАО "Ростелеком" и ПАО "МегаФон" завершили создание совместного предприятия (СП), которое станет единым оператором для строительства сетей 5G в России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Ростелекома Михаила Осеевского.



"СП создано", - сказал он.

По словам М.Осеевского, компании рассчитывают, что в СП войдут все четыре оператора, а доли в предприятии будут распределяться поровну. "В целом эта концепция поддержана, 30 числа будет обсуждение у [вице-премьера] Максима Акимова", - добавил глава Ростелекома.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.



Чистая прибыль МегаФона по МСФО за III квартал 2018 года снизилась на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7.744 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 4.7% и составила 88.733 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.9% до 33.654 млрд руб. APEX увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18.478 млрд руб. Число мобильных абонентов на 30 сентября 2018 года снизилось за год на 0.4% до 76.9 млн человек.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



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