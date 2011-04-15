ЦБ объявил учётную цену золота на 17 января - 2769.98 руб./г против 2780.79 руб./г на 16 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 17 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2769.98 руб./грамм
Серебро: - 33.48 руб./грамм
Платина: - 1717.15 руб./грамм
Палладий: - 2859.05 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
10.01 11.01 12.01 15.01 16.01
Золото 2763.32 2778.16 2781.36 2794.74 2780.79
Серебро 33.73 33.58 33.79 33.87 33.68
Платина 1774.93 1771.28 1770.62 1730.38 1727.54
Палладий 2887.76 2835.34 2852.78 2836.44 2855.52