Аэрофлот запросил дополнительные субсидии для перевозок на Дальний Восток

Аэрофлот запросил у Минтранса и Росавиации дополнительные средства на продолжение субсидируемых перевозок на Дальний Восток. Об этом сообщила компания.



Денежные средства, выделенные Аэрофлоту на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа, закончились 16 января, говорится в сообщении.



В настоящее время бронирование мест на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного Федерального округа временно приостановлено.



Все подтверждённые ранее бронирования на момент 16 января подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил.



В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа авиабилетов по указанным тарифам будет незамедлительно возобновлена.



Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 11 месяцев вырос на 10.8% до 51.4 млн по сравнению с годом ранее. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 32.8 млн пассажиров, что на 8.5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 6.5%.



В ноябре 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4.3 млн пассажиров, что на 16.2% превышает результат за ноябрь 2017 года. Количество перевезённых пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 2.9 млн человек, увеличившись на 13.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Группа "Аэрофлот" в ноябре 2018 года ввела в эксплуатацию три воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк Группы насчитывал 366 воздушных судов. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период был выведен из парка один Airbus A321. По состоянию на 30 ноября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



"AK&M" от 16.01.2019