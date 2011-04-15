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16/01/2019
17:17

Ингосстрах застраховал имущество компании "Петербургский метрополитен"

Филиал Ингосстраха в Санкт-Петербурге обеспечил страховой защитой имущество ГУП "Петербургский метрополитен". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Договор заключен сроком на 3 года. Лимит ответственности составил более 35 млрд руб.

В соответствии с условиями договора страховой защитой обеспечены конструктивные элементы сооружений, внешняя и внутренняя отделки помещений, инженерно-коммуникационные системы и сети, перегонные тоннели ("Обводный канал" - "Звенигородская", "Звенигородская" - "Садовая", "Достоевская" - "Спасская"), вестибюль и подземный комплекс станции "Звенигородская", подземные комплексы станций "Международная", "Бухарестская", "Волковская" и "Обводный канал", а также тупик за станцией "Спасская".

Полис предусматривает защиту от рисков, связанных с действием огня и воды, стихийных бедствий, злоумышленных действий третьих лиц, включая кражу с незаконным проникновением, терроризма.

ГУП "Петербургский метрополитен" (Ленинградский метрополитен) открыт в ноябре 1955 года. Организация осуществляет эксплуатацию системы метрополитена города Санкт-Петербурга, в частности, надзор за организацией перевозок, контроль ситуации на платформах и в вестибюлях, надзор за путевым хозяйством и т.д.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 16.01.2019
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