УралХим планирует приобрести контрольный пакет акций Chemplex. Об этом заявил владелец компании Дмитрий Мазепин, слова которого AK&M подтвердили в компании.



"Я думаю, мы не согласимся меньше чем 50 на 50. Мы простыми миноритариями там не будем. Либо 50 на 50, либо контрольный пакет", - сказал Д.Мазепин.



Напомним, УралХим и Республика Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании.



Подписи под документом поставили председатель совета директоров ОХК "УралХим", зампред совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин и министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Перранс Шири.



В документе указывается, что для экономики Зимбабве главным приоритетом определяется развитие сельского хозяйства. Крупнейшие зимбабвийские корпорации по производству минеральных удобрений и агрохимикатов, в том числе ведущая государственная компания Chemplex, нацелены на установление деловых отношений с российскими партнёрами в целях укрепления экономики Зимбабве и развития бизнеса. В свою очередь, одним из стратегически важных направлений развития для компаний УралХим и Уралкалий является налаживание поставок минеральных удобрений в страны Африки.



Из соглашения следует, что УралХим самостоятельно или совместно с Уралкалием планирует направить инвестиции в одно или несколько зимбабвийских предприятий агросектора, в частности, в крупнейшую государственную компанию сектора Chemplex group. Инвестиции будут осуществляться посредством приобретения долей в уставном капитале компаний либо инвестиций в основной капитал предприятий. Кроме того, документом предусматривается организация поставок азотных, калийных и сложных удобрений на рынок Зимбабве и других африканских стран. Со своей стороны, Республика Зимбабве будет оказывать поддержку компаниям в реализации этих задач.



Напомним также, что в ноябре 2018 года Д.Мазепин заявлял, что УралХим будет наравне с другими инвесторами участвовать в приватизации Chemplex.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 16.01.2019