Дайджест газеты "Ведомости" от 17 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 января 2019 года.





"МИР" ЗАВОЕВЫВАЕТ РОССИЮ



Созданная в ответ на санкции национальная платежная система "Мир" завоевала место под солнцем. Выданные бюджетникам миллионы карт сделали свое дело.



"Я начал готовить законопроект с утра, где-то около 10.00, как только узнал о блокировке Visa и Masterсard операций по картам банка "Россия" и "СМП банка". К 16.00 проект был зарегистрирован в Думе", - рассказывал в 2014 г. первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник о том, как создавался закон, обязывающий выдавать всем бюджетникам карты национальной платежной системы. Позднее она получила название "Мир". Рынок ее не воспринял: банки собирались выполнить требование формально - выдавать бюджетникам "Мир" в нагрузку к картам международных платежных систем. Закон поправили, и с 1 июля прошлого года работники бюджетной сферы могут получать зарплату на счета, к которым может быть привязана только карта "Мир", или счета без карт вообще. А большинство торговых точек обязали принимать "Мир". Это дало результат.





"ДОМ.РФ" ПОКУПАЕТ НА СДАЧУ



"Дом.РФ" может купить у компании Вадима Мошковича часть комплекса "Level Амурская" - и сдать ее в аренду.



Госкомпания "Дом.РФ" ведет переговоры о выкупе у Level Group части жилого комплекса "Level Амурская", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших со сторонами этой сделки.



Госкомпания сообщила, что ее правление согласилось финансировать создание арендного фонда на базе объекта на Амурской улице (там "Level Амурская". - "Ведомости"), но подробностей не раскрыла. "Дом.РФ" обсуждает с Level Group Вадима Мошковича (основатель "Русагро") покупку 186 квартир (8200 кв. м), трех нежилых помещений и 80 машино-мест, говорят два человека, близких к обеим сторонам переговоров: сделку планируется закрыть в январе, комплекс будет сдан в 2021 г.





"ПОБЕДА" УЛЕТАЕТ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ



"Победа" с весны прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга. Возможно, это вызвано конфликтом с пограничниками. Они проверяли самолеты компании, что привело к задержкам рейсов.



С 16 января "дочка" "Аэрофлота" - лоукостер "Победа" - прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля. При попытке забронировать билет за рубеж из "Пулково" в марте система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы, хотя билеты в январе и феврале есть в наличии. В столицы Великобритании и Турции лоукостер летает только из Санкт-Петербурга. Человек, близкий к "Победе", подтвердил: продажи на международные рейсы из "Пулково" закрыты с марта.





"САНКТ-МОРИЦ - НАСТОЯЩИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ БРЕНД"



Директор по развитию туризма Санкт-Морица Герхард Вальтер рассказывает, какие были сделаны ошибки в продвижении курорта и как родина зимнего отдыха собирается возвращать туристов.



Во втором десятилетии XIX в. с подачи Джорджа Гордона Байрона путешествие по Швейцарии стало обязательной частью европейского гран-тура для образованных и обеспеченных молодых людей



Из-за минеральных источников и началось становление Санкт-Морица как современного туристического направления. Первые послевоенные Олимпийские игры, прошедшие в Санкт-Морице в 1948 г., подтвердили репутацию города как главного центра зимнего спорта.



В 1960-е гг. Швейцария реформировала налогообложение недвижимости, и богачи, как местные, так и из других стран, начали скупать особняки и шале в самых живописных частях страны. У многих это были вторые-третьи-четвертые (и далее) дома. Для Санкт-Морица это означало резкое увеличение числа "холодных кроватей" - домов, которые не сдаются и заняты хозяевами лишь несколько недель в году, хотя город несет расходы на поддержание инфраструктуры. К тому же во Французских Альпах взошла звезда Куршевеля.



Исправлять ситуацию швейцарцы позвали варяга: в мае 2017 г. ESTM Tourismus возглавил австриец Герхард Вальтер. У него отличный послужной список: он возглавлял компанию по развитию туризма люксового австрийского курорта Лех, а следом - знаменитого Кицбюэля. Оценив положение дел, Вальтер принял решение разделить с 1 января 2018 г. маркетинг Санкт-Морица и Энгадина между разными командами внутри единой компании.





ЗАЧЕТ ПО ЧЕСТНОСТИ



Как сотрудники "Газпрома" будут сдавать экзамен по честности: Помогут ли тесты на знание корпоративной этики побороть злоупотребления?



Работников "Газпрома" обязали изучать кодекс корпоративной этики - для этого сотрудники будут проходить специальный учебный курс, а потом сдавать тест на знание правил. Экзамены по этике будут проходить не реже одного раза в три года - такое требование в кодекс внес совет директоров. Как сообщил представитель "Газпрома", в 2018 г. компания разработала электронный курс на основе кодекса корпоративной этики.



Обучение с 2019 г. будет проводить корпоративный институт в дистанционной форме, затем сотрудники пройдут тестирование. Обучение коснется всех работников ПАО "Газпром", уточнил представитель. На 31 декабря 2017 г. группа "Газпром" насчитывала 469 600 сотрудников, из них 5,6% - работников ПАО "Газпром". "Газпром" утвердил этический кодекс летом 2012 г. - одним из последних в нефтегазовой отрасли.





РАЗМЕЩЕНИЕ БЕЗ РИСКОВ



Минфин провел лучшие с июля аукционы ОФЗ. Успешное размещение Минфина может стать сигналом и для корпоративных эмитентов, считают аналитики.



Итоги первых в этом году аукционов Минфина оказались лучшими с июля. 16 января министерство разместило все предложенные бумаги на 35 млрд руб.: шестилетний и 11-летний выпуски по 15 млрд, а также 10-летний инфляционный выпуск (ОФЗ-ин) на 5 млрд. Последний раз Минфин занимал немногим более 35 млрд руб. (35,2 млрд) 25 июля прошлого года.



Спрос на бумаги с фиксированным купоном на обоих аукционах превышал предложение более чем вдвое. Спрос на инфляционные ОФЗ превысил предложение более чем втрое. Аппетит к риску сейчас рекордно высок.





BREXIT В НЕИЗВЕСТНОСТЬ



Отказ британского парламента поддержать соглашение о выходе из ЕС вряд ли приведет к смене премьера, но усилит неопределенность условий Brexit.



Провал в парламенте Великобритании соглашения об условиях выхода страны из ЕС (вечером во вторник документ поддержали лишь 202 из 650 членов палаты общин при 432 голосах против) уже на следующий день обернулся для премьер-министра Терезы Мэй обсуждением вотума недоверия ее правительству. Инициировал его лидер оппозиции Джереми Корбин. Правда, этому голосованию (оно состоится уже после подписания номера в печать) эксперты единодушно сулили более благоприятный для премьера исход.



Еще поздно вечером во вторник о поддержке Мэй объявили представители Демократической юнионистской партии, которые, несмотря на членство в правящей коалиции, голосовали против сделки с ЕС. Как пояснило тогда же агентство Reuters, вотум недоверия премьеру может привести к досрочным выборам, но далеко не все противники соглашения о Brexit готовы к ним.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.01.2019