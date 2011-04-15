Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 января 2019 года.



РАСЦЕНКИ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕЗКО ПОДОРОЖАЕТ



Необходимость возвращать энергетикам инвестиции в новую генерацию в 2019 году вызовет резкий рост энергоцен для промышленности. Так, мощность в европейской части РФ и на Урале может подорожать сразу на 18%, причем на инвестнадбавки в этом платеже будет приходиться более 70%. Регуляторы отмечают, что такой рост учтен в прогнозах, но потребители считают, что энергетика продолжает "изымать ресурсы для развития других отраслей".





ЭКСПОРТ ПЕРЕВОЗОК НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

АВИАЦИЯ ПРОДОЛЖИТ ЛИДИРОВАТЬ ПО ВАЛЮТНЫМ ПРОДАЖАМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ





Как выяснил "Ъ", Минэкономики подготовило проект стратегии развития экспорта транспортных услуг в РФ, согласно которому объем рынка будет расти почти на 6% в год и к 2024 году достигнет $29,2 млрд. Доминировать в структуре сектора продолжат услуги воздушного транспорта, на которые и сегодня приходится более 50%. Министерство также делает ставку на развитие транзита по Севморпути, контейнерных перевозок по железной дороге между ЕС и Азией, воздушный транзит. Эксперты считают, что документ еще сырой, предлагаемые меры для развития экспорта расплывчаты, но Минэкономики обещает еще доработать текст с участием бизнеса и ведомств.





КРЕДИТОРАМ НАСТРОИЛИ ЧАСТОТУ

В ИХ ОБЩЕНИЕ С ДОЛЖНИКАМИ ВМЕШАЛСЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД



Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность заключения кредиторами соглашений при оформлении ссуды, позволяющих увеличить частоту взаимодействия с должниками. Такие соглашения позволяли обойти требования закона о взыскании долгов физлиц при возврате просроченной задолженности. Теперь эксперты ожидают массовых жалоб от заемщиков, заключивших подобные договоры, а также осложнений в работе взыскателей.





ФУТБОЛИСТАМ НЕ ДАЛИ СЫГРАТЬ ПОТЕРПЕВШИХ

ЗАВЕРШЕНО ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ В "ЗАМОСКВОРЕЦКОМ"



Как стало известно "Ъ", столичная полиция завершила расследование дела бывшего совладельца банка "Замоскворецкий" Аума Пуруши (Ильи Бударина), обвиняемого в организации хищения 201,8 млн руб. из средств кредитного учреждения накануне его краха. Интересно, что в материалах дела в качестве потерпевших так и не оказалось имен VIP-вкладчиков малоизвестного банка, в том числе бывших игроков сборной России по футболу Дмитрия Кириченко, Андрея Каряки, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, Юрия Никифорова, Евгения Алдонина и Ролана Гусева. Защита спортсменов, потерявших в банке в результате его краха в общей сложности почти $12 млн, считает, что следствие не стало признавать потерпевшими физических лиц, чтобы не искать похищенные активы.





КАК ОДИН ПАЛЕСТИНЕЦ 77 АЛЖИРЦЕВ ОБМАНУЛ

РАСКРЫТО ОСОБО КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ В МОСКВЕ





Как стало известно "Ъ", столичная полиция завершает расследование уголовного дела гражданина Палестины 33-летнего Мохаммеда Абушаверба. Приехав в Россию и не зная ни слова по-русски, он сумел жениться, а затем еще и совершить, как полагает следствие, особо крупное мошенничество. Вероятными жертвами обвиняемого стали 77 футбольных болельщиков из Алжира, заказавшие и оплатившие господину Абушавербу приобретение билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года и бронирование номеров в отелях Москвы и Санкт-Петербурга. Алжирцы в итоге были вынуждены смотреть футбол дома по телевизору.





ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕРУТ ПОД СМС-ЗАЩИТУ

РЕГИСТРАТОРЫ УСИЛИВАЮТ БОРЬБУ С МОШЕННИКАМИ



Количество краж ценных бумаг из реестров в последние годы сократилось. Это связано с тем, что регистраторы постоянно усиливают борьбу с наиболее распространенными видами фрода. В ответ мошенники активизируют методы социальной инженерии, при помощи которых вводят владельцев акций в заблуждение и присваивают себе их собственность с их же согласия. Но единственный способ борьбы с "обманом на доверии" - повышение бдительности самих собственников.





ИНФЛЯЦИЯ С ПРОЖИВАНИЕМ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ



Выросший курс доллара и евро, а также российская инфляция сделали туристические поездки на прошедшие новогодние праздники более дорогими. Средняя стоимость бронирований на конец декабря-первые две недели января у зарубежных гостиниц за год выросла на 18%, у российских - на 10%. Значительно дороже стали стоить и авиабилеты.





АМЕРИКАНЦЫ СДАЛИ "МАГНИТ"

OPPENHEIMERFUNDS ПОЛНОСТЬЮ ВЫШЛА ИЗ КАПИТАЛА РИТЕЙЛЕРА



Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds продала все имеющиеся акции второго по обороту российского ритейлера "Магнит". На конец августа у входящих в нее фондов оставалось 2,9% бумаг стоимостью $179,54 млн. Решение выйти из капитала "Магнита" аналитики связывают с его плохими показателями за прошлый год.





ГОРИЛЛА ИДЕТ В ЦУМ

ЯПОНСКАЯ ОДЕЖДА МАРКИ BAPE ОТКРОЕТ ПЛОЩАДКУ В МОСКВЕ



Московский ЦУМ пытается привлечь покупателей модной молодежной одежды: в универмаге откроются корнер и pop-up-площадка японской сети Bape. Это будет пятый магазин ритейлера за пределами Азии.





"ТРАСТ" ПРИЦЕНИЛСЯ К ОФИСАМ

БАНК ДОБИВАЕТСЯ БАНКРОТСТВА ДЕВЕЛОПЕРА БИЗНЕС-ЦЕНТРА



Подконтрольный Центробанку банк "Траст" пытается признать банкротом "Великанинвест" из-за долга 4 млрд руб. Эта компания выступала девелопером строительства бизнес-центра на Николоямской улице в центре Москвы, которым более десяти лет назад начала заниматься ГК "Бородино" Тиграна Нерсисяна и которое впоследствии перешло Бинбанку. Но установить конечных бенефициаров проекта для взыскания с них долга "Трасту" может быть непросто.





НАЛОГОВАЯ ЗАШЛА НА "ХЛЕБСОЛЬ"

К БАНКРОТСТВУ ЖУРНАЛА ТРЕБУЮТ ПРИВЛЕЧЬ РУКОВОДСТВО "ЭКСМО-АСТ"



У кредиторов журнала "ХлебСоль", который издательская группа "Эксмо-АСТ" выпускала вместе с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой, возникли вопросы к процедуре банкротства издания. Так, Первый полиграфический комбинат, долг перед которым составляет около 22 млн руб., пытается оспорить передачу товарного знака "ХлебСоль" структурам "Эксмо-АСТ". А Федеральная налоговая служба (ФНС) в обеспечение долга в 900 тыс. руб. требует арестовать имущество президента "Эксмо-АСТ" Олега Новикова и гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева.





"ЯНДЕКС" НАПОЛНИТ БАКИ

КОМПАНИЯ ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ОПЛАТЫ ТОПЛИВА ДЛЯ ТАКСИ



"Яндекс" запустил сервис оплаты топлива на АЗС для корпоративных клиентов. На первом этапе им будут пользоваться водители таксопарков, подключенных к "Яндекс.Такси", а потом и другие бизнесы, надеются в компании. В этом сегменте "Яндекс" будет конкурировать в том числе с сервисами, разработанными нефтяными компаниями, отмечают эксперты.





ИНВЕСТОРЫ РАССМОТРЕЛИ STREETBEE

КОМПАНИЮ ПОГЛОТИЛА БРИТАНСКАЯ BEMYEYE



Британская IT-компания BeMyEye приобрела российскую Streetbee, которая занимается распознаванием изображений с помощью искусственного интеллекта для ритейла. Акционеры Streetbee, включая венчурный фонд UltimateVC, получат 20% в объединенной компании, бизнес которой оценивается в €50 млн. Российские компании в этой сфере продолжат привлекать иностранных инвесторов, полагают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 17.01.2019