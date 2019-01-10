ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 17 января, в размере 76.1350 руб. против 76.9498 руб. на 16 января.





Курс евро за последние 5 дней:



16.01.19 - 76.9498 руб.

15.01.19 - 77.0692 руб.

12.01.19 - 77.1282 руб.

11.01.19 - 77.2105 руб.

10.01.19 - 76.9066 руб.











































































































































"AK&M" от 16.01.2019