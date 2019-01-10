ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 17 января, в размере 66.7617 руб. против 67.0820 руб. на 16 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.01.19 - 67.0820 руб.

15.01.19 - 67.1920 руб.

12.01.19 - 66.9167 руб.

11.01.19 - 66.8605 руб.

10.01.19 - 67.0795 руб.















































































































































"AK&M" от 16.01.2019