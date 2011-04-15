Изменения в системе финансирования проектов строительства жилой недвижимости обсудят на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

25 января 2019 года в Москве пройдёт XVII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", являющаяся базовой дискуссионной площадкой национального рынка ипотеки. Тема конференции: "Социальные обязательства. Точки роста. Цифровая платформа".



На конференции обсудят текущие результаты, проблемы и перспективы развития рынка жилой недвижимости. Отдельная дискуссионная панель будет посвящена теме "Финансирование строительства жилой недвижимости до 2019 года и после".



Изменения, к которым готовилось профессиональное сообщество, связанные с переходом на новую систему финансирования строительства жилой недвижимости, уже трансформируют рынок, её участников, подходы и модели бизнеса. Безусловно, эти изменения повышают прозрачность, снижают транзакционные издержки, совершенствуют технологии работы, обеспечивают максимальные гарантии для граждан, покупающих недвижимость. При этом экспертное сообщество предупреждает, что нововведения могут стимулировать повышение стоимости квадратного метра и ухудшение качества доступного жилья.



Участники дискуссии обсудят, как новые требования к застройщикам трансформируют рынок недвижимости, необходимы ли дополнительные меры поддержки на переходный период, насколько реален риск существенного укрупнения отрасли, какие факторы окажут решающее значение на уровень ипотечных ставок, стоимость квадратного метра и качество доступного жилья, как избежать неблагоприятных последствий.



Зарегистрироваться на конференцию, а также получить более подробную информацию о проекте можно на официальном сайте - http://www.akm.ru/ipoteka2019/.







"AK&M" от 17.01.2019