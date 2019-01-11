ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 января в размере 66.4438 руб. против 66.7617 руб. на 17 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



17.01.19 - 66.7617 руб.

16.01.19 - 67.0820 руб.

15.01.19 - 67.1920 руб.

12.01.19 - 66.9167 руб.

11.01.19 - 66.8605 руб.

















































































































































"AK&M" от 17.01.2019