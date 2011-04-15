Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 января

Банк России установил на 18 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5472

1 Азербайджанский манат 39.1652

100 Армянских драмов 13.6856

1 Белорусский рубль 30.8467

1 Болгарский лев 38.6863

1 Бразильский реал 17.7819

100 Венгерских форинтов 23.5016

1000 Вон Республики Корея 59.1453

10 Гонконгских долларов 84.7000

1 Датская крона 10.1367

1 Доллар США 66.4438

1 Евро 75.6330

100 Индийских рупий 93.1695

100 Казахстанских тенге 17.6019

1 Канадский доллар 49.9540

100 Киргизских сомов 95.1372

10 Китайских юаней 98.0937

10 Молдавских леев 38.6638

1 Новый туркменский манат 19.0111

10 Норвежских крон 77.4945

1 Польский злотый 17.6473

1 Румынский лей 16.1405

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.5310

1 Сингапурский доллар 48.9818

10 Таджикских сомони 70.4227

1 Турецкая лира 12.3683

10000 Узбекских сумов 79.6056

10 Украинских гривен 23.7094

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3603

10 Чешских крон 29.6095

10 Шведских крон 73.5339

1 Швейцарский франк 66.9796

10 Южноафриканских рэндов 48.3583

100 Японских иен 61.0893

"AK&M" от 17.01.2019