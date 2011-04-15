Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 января

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Банк России установил на 18 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5472
1 Азербайджанский манат 39.1652
100 Армянских драмов 13.6856
1 Белорусский рубль 30.8467
1 Болгарский лев 38.6863
1 Бразильский реал 17.7819
100 Венгерских форинтов 23.5016
1000 Вон Республики Корея 59.1453
10 Гонконгских долларов 84.7000
1 Датская крона 10.1367
1 Доллар США 66.4438
1 Евро 75.6330
100 Индийских рупий 93.1695
100 Казахстанских тенге 17.6019
1 Канадский доллар 49.9540
100 Киргизских сомов 95.1372
10 Китайских юаней 98.0937
10 Молдавских леев 38.6638
1 Новый туркменский манат 19.0111
10 Норвежских крон 77.4945
1 Польский злотый 17.6473
1 Румынский лей 16.1405
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.5310
1 Сингапурский доллар 48.9818
10 Таджикских сомони 70.4227
1 Турецкая лира 12.3683
10000 Узбекских сумов 79.6056
10 Украинских гривен 23.7094
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3603
10 Чешских крон 29.6095
10 Шведских крон 73.5339
1 Швейцарский франк 66.9796
10 Южноафриканских рэндов 48.3583
100 Японских иен 61.0893
"AK&M" от 17.01.2019