Банк России на 18 января понизил курс евро к рублю более чем на 50 копеек до 75.6330 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 66.4438 руб.

Банк России на 18 января понизил официальный курс евро к рублю более чем на 50 копеек до 75.6330 руб. с 76.1350 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 66.4438 руб. с 66.7617 руб. 17 января.



Стоимость бивалютной корзины на 18 января уменьшилась более чем на 40 копеек (-0.56%) до 70.5790 руб. с 70.9797 руб. 17 января.







"AK&M" от 17.01.2019