Счётная палата выявила нарушения при использовании имущества подведомственными вузами Россвязи, говорится в сообщении контрольного ведомства.



Счётная палата проверила Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) на предмет эффективности использования ими имущества и субсидий, выделенных из федерального бюджета.



"СПбГУТ, СибГУТИ и ПГУТИ являются отраслевыми вузами, находящимися в ведении Россвязи. Они были созданы в 1930, 1953 и 1956 годах и осуществляют обучение и переподготовку специалистов в сфере связи и информационных технологий. За указанными вузами на праве оперативного управления закреплено 227 объектов федерального недвижимого имущества общей площадью 415.5 тыс. кв. м, из них 20 тыс. кв. м сдаются в аренду", - сообщила на Коллегии заместитель председателя Счётной палаты Вера Чистова.



В ходе проверки установлены нарушения и недостатки, связанные с оформлением прав и использованием федерального имущества, в том числе отсутствие государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объекты недвижимого имущества в Самаре и Новосибирске. Не обеспечена государственная регистрация 6 договоров аренды недвижимого имущества, заключенных на срок более одного года, и 12 допсоглашений к договорам аренды.



Счётной палатой выявлены нарушения в части учета особо ценного движимого имущества. Так, ПГУТИ не направлялись учредителю для включения в перечень особо ценного имущества сведения по 21 объекту балансовой стоимостью более 200 тыс. руб. на 6.3 млн руб. СибГУТИ предоставил учредителю сведения для включения в состав особо ценного имущества объектов общей стоимостью 7.8 млн руб. только через шесть месяцев после принятия их к учету. Россвязью указанные объекты были включены в перечень еще через полгода, что влечет риски утраты объектов федерального имущества стоимостью свыше 200 тыс. руб.



"В этой связи предлагаем Россвязи для обеспечения сохранности федерального имущества разработать и утвердить положение, устанавливающее порядок и сроки представления учреждениями информации для внесения в перечни особо ценного имущества", - подчеркнула В.Чистова.



Проверка также показала, что университеты, имеющие в своей структуре учебно-военные центры (СПбГУТ и СибГУТИ), не обеспечили надлежащее отражение в бухгалтерском учёте основных средств, полученных от Минобороны России для использования в учебном процессе: СПбГУТ - 529 объектов стоимостью 36.2 млн руб. и СибГУТИ - 201 объект стоимостью 23.5 млн руб. При этом указанное имущество не было выявлено в ходе обязательной инвентаризации для подготовки годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год. Это свидетельствует о формальном подходе должностных лиц университетов к ее проведению.



Счётная палата также выявила искажение показателей 13 забалансовых счетов бухгалтерской отчётности СибГУТИ за 2017 год в размере 967.9 млн руб., что создаёт предпосылки для недостоверности сводной бухгалтерской отчётности Россвязи за 2018 год.



По фактам грубого нарушения требований к бухгалтерскому учёту в ходе проверки составлено 6 протоколов об административном правонарушении в отношении должностных лиц ПГУТИ. Приняты решения о привлечении их к административной ответственности.



Кроме того, установлены многочисленные нарушения законодательства в сфере закупок. В основном они связаны с неразмещением или несвоевременным размещением на официальном сайте закупок сведений о заключении, исполнении и расторжении контрактов. Также выявлены факты осуществления СибГУТИ закупок, не предусмотренных планом закупок университета.



По итогам проверки Счётная палата также обратила внимание на то, что подведомственные Россвязи университеты не участвуют ни в одном из мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в том числе по профильному направлению "Кадры для цифровой экономики". При этом Агентство направляло в Минкомсвязь и Минэкономразвития предложения об участии своих подведомственных вузов в программе, но они учтены не были.



В то же время указанные университеты обладают рядом компетенций в области цифровой экономики, реализации программ отраслевого образования и проведении научно-исследовательских работ в сфере связи и информационных технологий.



"Учитывая растущие потребности в квалифицированных специалистах в области информационных технологий, мы бы рекомендовали Минкомсвязи активнее вовлекать подведомственные образовательные и научно-исследовательские организации в реализацию национальной программы и федеральных проектов в области цифровой экономики", - отметила В.Чистова.



"AK&M" от 17.01.2019