По результатам торгов в среду рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине. В ходе утренних торгов сегодня пара USDRUB в моменте торгуется в районе отметки 66.4, EURRUB - 75.5. Укрепление российской валюты произошло на фоне успешного аукциона ОФЗ, проведенного вчера Минфином России, в ходе которого российскому ведомству удалось разметить весь предложенный объем государственных бумаг (35.1 млрд руб.), спрос на которые превысил предложение более чем в два раза. Об этом говорится в обзоре Nordea.



На фоне благоприятной внешней конъюнктуры Минфин продолжит выпускать новые ОФЗ в более высоких объемах. Возможен неплохой спрос на бумаги со стороны нерезидентов, что также будет позитивно влиять на рубль. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает фактор относительного затишья по рассмотрению новых санкций в отношении России. Стоит также отметить продолжение переговоров между Китаем и США по теме торговых противоречий: стороны стремятся прийти к соглашению до конца февраля, и любые подвижки в договоренностях добавляют оптимизма валютам развивающихся стран и нефтяному рынку, что позитивно отражается на динамике рубля. Таким образом, в паре USDRUB на горизонте февраля вероятность укрепления российской валюты превышает вероятность ослабления. Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65.5-66.



Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти.



Напомним, что добыча сырья в США находится на исторических максимумах, а эффективность заключённой в декабре сделки ОПЕК+ вызывает сомнения у инвесторов. Доля рынка стран ОПЕК, согласно отчёту Минэнерго США, составляет 30.6%, что является минимумом за всю историю существования картеля. Кроме того, неопределённость исхода торговых противоречий между КНР и США, а также опасения замедления мировой экономики по-прежнему оказывают негативное влияние на нефтяной рынок. Не поддержали котировки на нефть и вышедшие вчера данные о запасах американской сырой нефти от Минэнерго США, согласно которым запасы на прошлой неделе сократились на 2.6 mb. Сегодня внимание рынка привлечёт ежемесячный отчёт ОПЕК, выход которого запланирован на вечернее время. Краткосрочные ориентиры на Brent - $59-62/bbl.





"AK&M" от 17.01.2019