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17/01/2019
13:43

ЦБ 15 января приобрёл валюту для Минфина на 15.6 млрд руб.

Банк России 15 января приобрёл валюту для Минфина на 15.6 млрд руб., возобновив соответствующие операции после перерыва в несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Минфин с 15 января по 6 февраля намерен купить валюту на 265.8 млрд руб.

Напомним, Банк России 23 августа 2018 года объявил о том, что не будет покупать валюту для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца сентября. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - говорилось в сообщении ЦБ.

Затем мораторий на покупку валюты был продлён до конца 2018 года. При этом приобретением валюты у Банка России в рамках бюджетного правила занималось Федеральное казначейство.


"AK&M" от 17.01.2019
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