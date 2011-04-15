ЦБ 15 января приобрёл валюту для Минфина на 15.6 млрд руб.

Банк России 15 января приобрёл валюту для Минфина на 15.6 млрд руб., возобновив соответствующие операции после перерыва в несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



Минфин с 15 января по 6 февраля намерен купить валюту на 265.8 млрд руб.



Напомним, Банк России 23 августа 2018 года объявил о том, что не будет покупать валюту для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца сентября. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - говорилось в сообщении ЦБ.



Затем мораторий на покупку валюты был продлён до конца 2018 года. При этом приобретением валюты у Банка России в рамках бюджетного правила занималось Федеральное казначейство.





"AK&M" от 17.01.2019