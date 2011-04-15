Д.Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по трансформации делового климата. Об этом премьер заявил на заседании Правительства, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.



Д.Медведев напомнил, что есть задача по доведению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%. Эти деньги должны пойти на модернизацию и технологическое обновление промышленности.



"И конечно, для нас очень важно стимулировать деловую среду: упрощать процедуры, снимать нормативные ограничения по различным документам", - подчеркнул премьер-министр.



Документ, по его словам, "содержит такой план, чтобы открытие нового бизнеса не было сложным. Этот план продолжает работу, которая проводилась в рамках "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы".





"AK&M" от 17.01.2019