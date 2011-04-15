Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/01/2019
14:04

Д.Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по трансформации делового климата. Об этом премьер заявил на заседании Правительства, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.

Д.Медведев напомнил, что есть задача по доведению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%. Эти деньги должны пойти на модернизацию и технологическое обновление промышленности.

"И конечно, для нас очень важно стимулировать деловую среду: упрощать процедуры, снимать нормативные ограничения по различным документам", - подчеркнул премьер-министр.

Документ, по его словам, "содержит такой план, чтобы открытие нового бизнеса не было сложным. Этот план продолжает работу, которая проводилась в рамках "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы".


"AK&M" от 17.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100