Повседневные расходы россиян в декабре оказались самыми высокими за все годы наблюдений

Общие повседневные расходы россиян в декабре номинально оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Они выросли на 13.2% относительно ноября и на 1.6% по сравнению с декабрём 2017 года. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



В декабрьском росте расходов виноваты не только повышенные потребительские аппетиты россиян, но и выросшие цены на многие ходовые продукты, подчёркивает исследовательский холдинг.



"Таким образом, комментарии относительно превышения месячной инфляции, которую Росстат рассчитал в размере 0.8%, представляются излишними. Месячный рост расходов наших соотечественников оказался более чем убедительным. Однако в разрезе года рост расходов более чем в 2.5 раза уступил размеру накопленной за года инфляции в 4.3%", - подчёркивается в сообщении.



Все последние годы доля трат на продукты в общей корзине расходов поднималась до уровня 53%. И декабрь 2018 года не стал исключением.



Россияне в декабре практиковали именно крупные закупки. Размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18% или почти на 100 руб. по сравнению с ноябрём. Однако в росте расходов виноваты не только приближавшиеся праздники. Месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год. Цены на продукты в среднем выросли на 1.7%, по данным Росстата. Значительно дорожали яйца, а также некоторые очень ходовые овощи. Но перед праздниками россияне скупали продукты по любой цене и в увеличенных объёмах, что и привело к росту расходов.





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