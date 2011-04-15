Сембанк исключен из реестра участников системы страхования вкладов

Сембанк (Москва) исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации на основании решения суда. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



Таким образом, в настоящее время число участников ССВ - 755. Из них: 398 - действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами; 7 - действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц; 350 - кредитных организаций, находящихся в стадии ликвидации.



"AK&M" от 17.01.2019