Международные резервы РФ с 4 по 11 января увеличились на $4.1 млрд (0.9%) до $472.6 млрд

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Международные резервы РФ с 4 по 11 января 2019 года увеличились на $4.1 млрд (0.9%) до $472.6 млрд, в результате положительной переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
"AK&M" от 17.01.2019