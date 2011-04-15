В России снижается индекс потребительской уверенности

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2018 года по сравнению с III кварталом 2018 года снизился на 3 процентных пункта и составил минус 17%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой большинства его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за год.



Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 2 процентных пункта и составил минус 13% против минус 11% в III квартале 2018 года.



Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, в IV по сравнению с III кварталом не изменилась и составила 16%. Доля негативных оценок увеличилась до 35% (в III квартале 2018 года 32%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, сократилась до 46% (в III квартале 49%).



Индекс произошедших изменений в экономике России снизился на 5 процентных пунктов и составил минус 21% против минус 16% в III квартале.



Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, уменьшилась до 12% (в III квартале 14%). В то же время доля отрицательных оценок увеличилась до 46% против 40% в III квартале. Доля нейтральных оценок снизилась до 42% (45%).



Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении снизился на 4 процентных пункта и составил минус 10% против минус 6% в III квартале.



Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 10% против 12% в III квартале. Доля отрицательных оценок увеличилась до 26% (21%).



Индекс произошедших изменений в личном материальном положении снизился на 2 процентных пункта и составил минус 14% против минус 12% в III квартале.



Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, не изменилась и составила 9%. Доля отрицательных оценок увеличилась до 33% (в III квартале 31%). Индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 1 процентный пункт и составил минус 25% против минус 26% в III квартале. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 процентный пункт и составил минус 36% против минус 35% в III квартале.



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