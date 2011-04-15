Рубль корректирует мощный рост вслед за ОФЗ и развивающимися валютами, говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Дмитрия Бабина.



Сегодня пара USD/RUB с открытия демонстрирует умеренное повышение, корректируя значительное нисходящее движение предыдущей сессии. Пара EUR/RUB на старте сессии пыталась продолжить мощный негативный импульс вчерашних торгов, обновив месячный минимум, но затем перешла к коррекционному росту.



На предыдущей сессии продавцы валюты сумели продавить покупателей, на стороне которых выступал ЦБ, возобновивший приобретение валюты для Минфина во вторник. В результате рубль продемонстрировал уверенный рост, переписав месячный максимум к валютной корзине.



Позитивной динамике рубля продолжают способствовать два основных фактора: существенный отскок нефтяных цен, вернувшихся в диапазон конца ноября - начала декабря, а также высокий спрос на ОФЗ, наблюдающийся с конца декабря.



Тем не менее, сегодня российская валюта перешла к сдержанной нисходящей коррекции, реагируя на некоторое ухудшение внешнего фона. Умеренное снижение в четверг наблюдается и в большинстве ключевых валют развивающихся стран. Однако пока эти тенденции не выходят за рамки коррекции, каких-либо существенных негативных драйверов рыночного или новостного характера сейчас не наблюдается.



В целом рубль с начала года показал лидирующую динамику среди широкого списка основных мировых валют. Отчасти это объясняется сильным провалом рубля, произошедшим в конце декабря. Он вызван, в том числе опасениями негативного старта нового года, а также санкционных угроз. Однако худшие ожидания не оправдались, что существенно сократило соответствующий дисконт в курсе рубля.



Российский долговой рынок также сегодня находится под умеренным давлением продавцов. Индекс гособлигаций RGBI символически обновил пятимесячный максимум, после чего перешел к сдержанному снижению. Тем не менее, вчерашний аукцион по размещению ОФЗ, в результате которого Минфин реализовал весь предложенный объем бумаг на 35.1 млрд руб., ставший максимальным с июля прошлого года, продемонстрировал высокий спрос на гособлигации.



Нефть пытается скорректироваться. Предыдущую сессию, отличавшуюся высокой разнонаправленностью, нефть завершила вблизи дневной вершины. Провал, связанный с негативным отчетом Минэнерго США, достаточно быстро был выкуплен. Но сегодня котировки перешли к коррекционному снижению, сейчас Brent теряет 0.8% около отметки $60.8.



Давление на нефтяные цены, как и на рисковые активы в целом, оказывают опасения, связанные с информацией о том, что американские власти ведут уголовное расследование о предположительной краже китайской компанией Huawei коммерческих секретов у американских партнеров. Это может создать угрозу переговорному процессу по внешней торговле между двумя странами. Новый виток протекционистского противостояния негативно скажется на мировой экономике, тем самым ударив по нефтяному спросу.



Продолжают консолидироваться доллар и евро. Индекс доллара (DXY) продолжает консолидироваться недалеко от недельной вершины, приблизившись к ней в начале российской сессии, после чего откатился к уровню закрытия предыдущей сессии. Сейчас DXY торгуется в небольшом плюсе немного выше уровня 96 п.



Сегодня оказать существенное влияние на валютные рынки способны выходящие в 16:30 МСК данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. Если они окажутся лучше прогнозов, это будет способствовать восходящей динамике доллара.



Европейская валюта также продолжает демонстрировать разнонаправленные движения в рамках консолидации. На старте российских торгов пара EUR/USD символически обновила двухнедельный минимум, после чего вернулась ко вчерашнему закрытию, неся сейчас небольшие потери немного ниже уровня 1.140.



"AK&M" от 17.01.2019