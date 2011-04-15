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17/01/2019
17:17

Чистый отток капитала из РФ увеличился в 2.7 раза до $67.5 млрд

Чистый отток капитала из РФ (положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами) в 2018 году увеличился в 2.7 раза до $67.5 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки её покупок рамках бюджетного правила, подчёркивает ЦБ.

В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств.


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