Профицит торгового баланса РФ в 2018 году вырос 1.7 раза до $194.4 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В составе торгового баланса заметно выросли стоимостные объёмы экспорта топливно-энергетических товаров на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры, в то время как рост товарного импорта замедлился главным образом за счёт снижения ввоза товаров во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счёта текущих операций.





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