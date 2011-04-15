ФАС будет выявлять нарушения антимонопольного законодательства в цифровом мире

ФАС нацелила свою деятельность на выявление нарушений антимонопольного законодательства в цифровом мире. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы со ссылкой на выступление заместителя руководителя ФАС Андрея Цыганова на Гайдаровском форуме.



"Цифра - это транспарентность, это возможность потребителя осуществлять поиск в множестве различных вариантов. Это означает, что потребитель лучше информирован о качестве и свойствах предлагаемого продукта. В бизнесе, в свою очередь, растёт скорость принятия решений. Алгоритмы, которые обрабатывают big data, позволяют принимать наиболее эффективные с точки зрения целей бизнеса решения. Применение цифровых технологий ведёт к глобальному сокращению издержек ведения бизнеса, что в конечном счёте должно привести к росту общественного блага", - подчеркнул А.Цыганов.



По его мнению, наличие больших объёмов информации и специальных способов их обработки формирует дополнительные стимулы для кооперации участников рынка, в том числе такой кооперации, в цели которой входит ограничение конкуренции путем заключения антиконкурентных соглашений.



"Участие в картеле и поддержание установленных картелем правил становится более выгодным, чем сдача регулятору", - подчеркнул замглавы ФАС.



В своём выступлении спикер также затронул тему блокчейна и смартконтрактов. Он сообщил, что "в современном цифровом мире трудно найти более благоприятные условия для конспирации и сокрытия своих действий, когда участники становятся не просто анонимными, а псевдонимными, и когда все их действия криптографически защищены".





"AK&M" от 17.01.2019