Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2018 году был рекордным

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил $114.9 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс - положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1.7 раза до $194.4 млрд.





"AK&M" от 17.01.2019