Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2018 году был рекордным

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил $114.9 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс - положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1.7 раза до $194.4 млрд.
"AK&M" от 17.01.2019