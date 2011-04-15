Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 января 2019 года.



ЗЕРНО В ТЯГОСТЬ

ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ С ПЕРЕГРУЗАМИ



Автовладельцы жалуются на критическое положение дел с перевозками зерна и другой сельхозпродукции: им приходится работать с постоянным перегрузом, неся риски порчи машин и получения штрафов. Участники рынка считают виновниками владельцев грузов, которые, "используя коррупционные механизмы", экономят на логистике. Но ужесточение контроля может привести к росту цен на перевозки и падению доходов производителей.





ДЕНЬГИ БЕЗ СРОКА ГОДНОСТИ

ДЕПУТАТЫ И ЦБ ПОБОРЮТСЯ С ОБНУЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ



Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса. Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит. В работу над законодательным запретом этой практики готов включиться и ЦБ.





ДЕЛО ТЕНЕВЫХ ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСАДКИ

РОССИЯ ДОБИВАЕТСЯ ВЫДАЧИ ДВУХ ИЗРАИЛЬТЯН ЗА ПРОДАЖУ ЛЮДЕЙ НА ОРГАНЫ





Как стало известно "Ъ", сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами. Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра. Господин Вольфман, которого называют хозяином "мясной лавки", утверждает, что к теневой трансплантологии он не имел отношения, а лишь занимался оформлением страховок для клиентов печально известной клиники Medicus в Косово. При этом защите господина Вольфмана только через суд удалось добиться доступа к материалам российского следствия.





СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ИЩУТ ВЫРУЧКУ В ОБЛАКАХ

КОМПАНИИ НАРАЩИВАЮТ ДОХОДЫ В НОВОМ СЕГМЕНТЕ



Российские операторы связи начали зарабатывать на облачных услугах, в которые активно инвестировали в последнее время. Так, выручка МТС от этого направления по итогам 2018 года увеличилась в три раза, примерно до 1 млрд руб., тогда как инвестиции в него достигли 12,4 млрд руб. Другие операторы также планируют кратный рост доходов в сегменте: "Ростелеком" - в полтора раза, а "Вымпелком" - в десять раз. По оценкам экспертов, облачные услуги могут в перспективе приносить операторам 10-20% выручки, но пока им не удалось занять заметного места на рынке.





RAMBLER ПЕРЕВЫПУСТИТ "ЖИВОЙ ЖУРНАЛ"

КОМПАНИЯ ЕЩЕ РАЗ ОБНОВИТ БЛОГЕРСКУЮ ПЛАТФОРМУ



Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы. Компания предложит блогерам новые возможности для продвижения и начнет использовать технологии искусственного интеллекта для рекомендаций контента. Изменения были актуальны еще несколько лет назад, считают участники рынка.





ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ BAIDU

КИТАЙСКИЙ ПОИСКОВИК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В РОССИИ



Верховный суд (ВС) России отказал предпринимателю Константину Потороке в регистрации товарного знака Baidu. Ранее Суд по интеллектуальным правам не увидел у российских потребителей ассоциативных связей между этим знаком и китайским поисковиком и решил, что Роспатент обязан рассмотреть заявку предпринимателя.





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"AK&M" от 18.01.2019