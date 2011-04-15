Дайджест газеты "Ведомости" от 18 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 января 2019 года.





ЧТО ГОД ГОТОВИТ ВКЛАДЧИКАМ



К концу года ставки, видимо, будут на прежнем уровне. Но в течение года будет шанс разместить деньги на более выгодных условиях.



В 2018 г. инфляция в России вернется к целевым 4%, а ключевая ставка упадет до 6,5-7%, курс рубля при текущих ценах на нефть будет стабильным, прогнозировало большинство аналитиков.



Минувший году оказался не таким драматическим для вкладчиков банков, как предсказывали аналитики. Ключевая ставка не рухнула до 6,5%, как ожидалось, а опустившись весной до 7,25%, в декабре 2018 года вновь вернулась на уровень начала года - 7,75%. За год в целом рублевые ставки снизились лишь на 0,25 п. п.



Лучшие ставки годовых вкладов в крупных банках на застрахованные суммы в начале 2018 г. составляли 8,55% в рублях, 2,5% в долларах, 1,2% в евро. Самыми доходными в рублевом эквиваленте стали долларовые депозиты (+23%), евровые принесли 15,4%. Несмотря на падение лучших рублевых ставок с января по август до 7-7,4% годовых, осенью они вновь пошли в рост.





RENAULT УЕЗЖАЕТ В ИНТЕРНЕТ



Renault решила поискать покупателей в интернете. Компания готовится внедрить в России 100%-ную оплату автомобилей через свой онлайн-шоурум с их последующей доставкой на дом.



Об этом "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры одной из дилерских компаний французского автоконцерна и человек, знакомый с менеджерами Renault. Новый инструмент компания может использовать при выводе на рынок своей главной новинки 2019 г. - купе-кроссовера Renault Arkana, рассказывают собеседники "Ведомостей". Начало продаж ожидается в мае-июне, цены на автомобиль пока не объявлены.



Идея такая: первые покупатели, полностью оплатившие машины онлайн, получат их с доставкой на дом.



Онлайн-шоурум создан Renault в России в 2016 г., а в 2017 г. здесь появилась возможность внести небольшую сумму и забронировать автомобиль.





РОСКОМНАДЗОР БЕРЕТ РУНЕТ В УПРАВЛЕНИЕ



Сразу несколько федеральных ведомств поддержали новый законопроект об управлении рунетом. Документ наделяет Роскомнадзор беспрецедентными полномочиями по контролю интернет-трафика и блокировке запрещенных ресурсов.



Минкомсвязи и Роскомнадзор поддерживают законопроект об управлении рунетом, который в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Об этом заявили замминистра связи Олег Иванов и замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Также законопроект поддержали представители Федеральной службы охраны (отметив, что некоторые его элементы требуют технического уточнения - а такие корректировки можно внести и во втором чтении) и Федеральной службы технического и экспортного контроля.



Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение.





АФК "СИСТЕМА" ЖДЕТ ТУРИСТОВ



АФК "Система" собирается заработать на развитии туризма в Карелии. На первом этапе она вместе с партнерами вложит в создание сети гостиниц около 2 млрд руб.



АФК "Система" намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики, рассказал "Ведомостям" управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов. Сумму запланированных инвестиций он не назвал. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд руб., говорит человек, близкий к руководству АФК "Система". Партнеров он не раскрыл.



В Карелии компания видит большой туристический потенциал.



ГЕНДИРЕКТОР АКРА ЛИШИЛАСЬ РЕЙТИНГОВ



Рейтинговое агентство АКРА покинула гендиректор Екатерина Трофимова. Часть эмитентов была недовольна низкими рейтингами, а часть сотрудников - Трофимовой, из-за чего покинули компанию.



Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в четверг принял заявление гендиректора Екатерины Трофимовой об уходе, сообщило агентство. Временно исполнять ее обязанности будет управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий (он и операционный директор Мария Мухина будут подчиняться председателю совета директоров).



АКРА было создано в 2015 г. по инициативе ЦБ после того, как большая тройка снизила кредитные рейтинги России до спекулятивного уровня. 27 ведущих российских банков и корпораций вложили в капитал АКРА 3 млрд руб. Среди акционеров АКРА (у каждого по 3,7%) - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московская биржа, "Росгосстрах" и др.





ЖИЗНЬ БЕЗ БЮДЖЕТА

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЬЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ США



Она уже мешает бизнесу, и скоро ситуация может сильно ухудшиться.

Частичное прекращение работы правительства США, ставшее самым длительным в истории, пока не очень заметно. Приостановка началась 22 декабря, поскольку конгресс не полностью утвердил бюджет из-за желания президента Дональда Трампа включить в него $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Прекратилось финансирование девяти федеральных ведомств, включая госдепартамент, министерства транспорта и юстиции.



По оценкам аналитиков, нынешнее прекращение работы правительства стоит экономике от $1 млрд до $2 млрд в неделю. Компании уже предупреждают, что не могут получить лицензии на импорт, одобрение на выпуск новых продуктов и разъяснения по готовящимся изменениям регулирующих норм.



Fiat Chrysler не может начать продажу новых пикапов Ram, поскольку они до сих пор не сертифицированы. Авиакомпания Southwest Airlines без одобрения Федерального управления гражданской авиации США не может продавать билеты на Гавайи, ведь туда надо долго лететь над океаном. Особенно сильно пострадать могут мелкие производители алкоголя.





ПОЧЕМУ БЫЛИ УСПЕШНЫ БАРХАТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 1989 г.



Тридцать лет назад по Центральной и Восточной Европе пронеслась волна революций, похоронивших как советский режим, так и всех его сателлитов. Похоронивших, казалось бы, настолько легко, что на могиле покойников быстро произросли всякие конспирологические теории о целенаправленном развале социалистической системы, осуществленном в интересах НАТО.



На самом деле все, конечно, было намного сложнее, чем видится конспирологам. И сложнее, чем видится тем представителям оппозиции, которые полагают, будто поднять многомиллионный протест можно в любой момент времени против любой автократии. Иногда говорят, что в Польше революция развивалась 10 лет, в Венгрии - 10 месяцев, в ГДР - 10 недель, в Чехословакии - 10 дней, а в Румынии - 10 часов. Подобное представление о ходе революций несколько упрощает реальную ситуацию, но общую логику процесса отражает довольно верно.





"АМЕРИКА - ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ БЕЗ БОЛЬШИХ АМБИЦИЙ"



Илья Авербух рассказывает, почему не остался в США, как смог сделать свою продюсерскую компанию и шоу "Ледниковый период" и каким будет его новый ледовый спектакль "Клеопатра".



Танцоры на льду Илья Авербух и Ирина Лобачева стали на Олимпиаде 2002 г. в Солт-Лейк-Сити вторыми. Их судьбу решил один судейский голос. После этого Лобачева и Авербух выиграли чемпионат мира 2002 г. и чемпионат Европы 2003 г., а затем ушли из любителей и вернулись из США, где тогда жили большинство ведущих российских фигуристов, в Россию.



Широкой публике Авербух известен не столько как призер Олимпиады, сколько как популяризатор фигурного катания. После возвращения в Россию знаменитый фигурист создал собственное ледовое шоу и продюсерскую компанию. Был режиссером церемонии открытия чемпионата по хоккею в России (2016), работал над церемонией открытия чемпионата мира по футболу в России (2018) и над одним из блоков церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.01.2019