ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 18 января, в размере 75.6330 руб. против 76.1350 руб. на 17 января.





Курс евро за последние 5 дней:



17.01.19 - 76.1350 руб.

16.01.19 - 76.9498 руб.

15.01.19 - 77.0692 руб.

12.01.19 - 77.1282 руб.

11.01.19 - 77.2105 руб.













































































































































"AK&M" от 17.01.2019