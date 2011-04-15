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18/01/2019
11:16

Укрепление рубля подошло к препятствиям

Конец недели нефтяные цены встречают на подъёме почти к $62 по Brent на фоне сокращения запасов в США. Впрочем, около данного уровня котировки держатся несколько дней, не в силах его преодолеть. Но повышение цен на текущей неделе с $60 поддерживает российскую валюту. Кроме того, на рубль благоприятно влияет начавшийся налоговый период, когда экспортёры продают валютную выручку для уплаты налогов. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "Телетрейд" Марка Гойхмана.

Уменьшились и антирисковые настроения на мировых рынках, которые довлели над рисковыми активами, к которым относится и рубль. Утром 18 января фондовые индексы в мире подрастают в пределах 1%.

Таким образом, фон достаточно позитивный для российской валюты, что способствует её укреплению. Но данные факторы, действующие в последние дни,во многом уже отражены в ценах. Поэтому потенциал роста рубля сейчас ограничен. Так же как и по нефти, котировки подошли к сильным техническим зонам, препятствующим дальнейшему движению. Соответственно, наиболее вероятный диапазон на 18 января для пары доллар/рубль – 66-66.7 руб., евро/рубль – 75-75.8 руб.

"AK&M" от 18.01.2019
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