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18/01/2019
10:39

Покупки валюты Минфином ослабили курс рубля

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился под влиянием покупок валюты Минфином на местном валютном рынке, что также оказало негативное влияние на привлекательность ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов "завтра" к завершению торговой сессии выросла на 0.32% до 66.58 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов "завтра" прибавила 0.3% до 75.84 руб. за евро. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела "Гранд Капитал" Сергея Козловского.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизилась на волне беспокойств со стороны инвесторов, что замедление роста мировой экономики ударит по спросу на черное золото, хотя в целом котировки продолжают консолидироваться в узком диапазоне. Котировки североморской марки нефти Brent к концу торгов в России снизилась на 0.9% до $60.77 за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1.45% до $51.55 за баррель.

Несмотря на покупки валюты Минфином аналитики не ожидают сильного ослабления курса рубля, пока будет сохраняться спрос на рублевые активы. Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе на волне ослабления курса рубля и стабилизации цен на сырую нефть, несмотря на откат доходности ОФЗ вверх после начала покупок иностранной валюты Минфином.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+0.99%) и энергетического (+0.61%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0.54% и закрылся на отметке 2447.64 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0.35% и остановился на уровне 1157.06 пункта на фоне коррекции курса рубля к доллару и евро.




"AK&M" от 18.01.2019
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