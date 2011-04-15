Ингосстрах снижает тариф по ОСАГО в Перми

Филиал Ингосстраха в Пермском крае снижает базовую ставку тарифа при оформлении ОСАГО для физических и юридических лиц в Перми. С 17 января размер базовой ставки для физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE" составляет 3946 руб. (ранее – 4118 руб.), для юридических лиц – 2058 руб. (ранее – 2573 руб.). Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Ранее, 9 января 2019 года, вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.01.2019