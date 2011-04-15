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18/01/2019
14:01

ФАС добилась оплаты штрафа на 51 млн руб. от компании-монополиста "ТЗК-Аэро"

Хабаровское УФАС добилось оплаты штрафа на 51 млн руб. от компании-монополиста "ТЗК-Аэро". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Дальневосточная авиатопливозаправочная компания "ТЗК-Аэро" установила и поддерживала монопольно высокую цену на авиатопливо в аэропорту Хабаровска в 2013-2014 годах.

Напомним, "ООО "ТЗК-Аэро" нарушило ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции", установив и поддерживая монопольно высокую цену на авиационное топливо в аэропорту г. Хабаровска ("Новый") в 2013-2014 годах, а также применив тарифы, неустановленные органом государственного регулирования, на услуги хранения авиационного топлива и обеспечения заправки воздушных судов авиационным топливом в аэропорту города. Административный штраф, наложенный на компанию составил 64.7 млн руб.

Не согласившись с решением Хабаровского УФАС и коллегиального органа антимонопольного ведомства "ТЗК-Аэро" обратилось в суд.

Арбитражные суды трёх инстанций признали решение коллегиального органа ФАС и Хабаровского УФАС законным, однако сумма штрафа была снижена до 51.5 млн руб.


"AK&M" от 18.01.2019
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