ФАС добилась оплаты штрафа на 51 млн руб. от компании-монополиста "ТЗК-Аэро"

Хабаровское УФАС добилось оплаты штрафа на 51 млн руб. от компании-монополиста "ТЗК-Аэро". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Дальневосточная авиатопливозаправочная компания "ТЗК-Аэро" установила и поддерживала монопольно высокую цену на авиатопливо в аэропорту Хабаровска в 2013-2014 годах.



Напомним, "ООО "ТЗК-Аэро" нарушило ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции", установив и поддерживая монопольно высокую цену на авиационное топливо в аэропорту г. Хабаровска ("Новый") в 2013-2014 годах, а также применив тарифы, неустановленные органом государственного регулирования, на услуги хранения авиационного топлива и обеспечения заправки воздушных судов авиационным топливом в аэропорту города. Административный штраф, наложенный на компанию составил 64.7 млн руб.



Не согласившись с решением Хабаровского УФАС и коллегиального органа антимонопольного ведомства "ТЗК-Аэро" обратилось в суд.



Арбитражные суды трёх инстанций признали решение коллегиального органа ФАС и Хабаровского УФАС законным, однако сумма штрафа была снижена до 51.5 млн руб.





"AK&M" от 18.01.2019