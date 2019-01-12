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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 января в размере 66.3309 руб. против 66.4438 руб. на 18 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
18.01.19 - 66.4438 руб.
17.01.19 - 66.7617 руб.
16.01.19 - 67.0820 руб.
15.01.19 - 67.1920 руб.
12.01.19 - 66.9167 руб.
"AK&M" от 18.01.2019