ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 января в размере 66.3309 руб. против 66.4438 руб. на 18 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.01.19 - 66.4438 руб.

17.01.19 - 66.7617 руб.

16.01.19 - 67.0820 руб.

15.01.19 - 67.1920 руб.

12.01.19 - 66.9167 руб.



















































































































































"AK&M" от 18.01.2019