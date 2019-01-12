ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 января в размере 75.5841 руб. против 75.6330 руб. на 18 января.





Курс евро за последние 5 дней:



18.01.19 - 75.6330 руб.

17.01.19 - 76.1350 руб.

16.01.19 - 76.9498 руб.

15.01.19 - 77.0692 руб.

12.01.19 - 77.1282 руб.















































































































































"AK&M" от 18.01.2019