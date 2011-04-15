Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 января

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Банк России установил на 19 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.6787
1 Азербайджанский манат 39.0987
100 Армянских драмов 13.6737
1 Белорусский рубль 30.8659
1 Болгарский лев 38.6589
1 Бразильский реал 17.6859
100 Венгерских форинтов 23.6972
1000 Вон Республики Корея 59.1419
10 Гонконгских долларов 84.5626
1 Датская крона 10.1273
1 Доллар США 66.3309
1 Евро 75.5841
100 Индийских рупий 93.2137
100 Казахстанских тенге 17.4794
1 Канадский доллар 49.9856
100 Киргизских сомов 94.9755
10 Китайских юаней 97.9734
10 Молдавских леев 38.6882
1 Новый туркменский манат 18.9788
10 Норвежских крон 77.6863
1 Польский злотый 17.6215
1 Румынский лей 16.1056
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4407
1 Сингапурский доллар 48.9094
10 Таджикских сомони 70.2792
1 Турецкая лира 12.3722
10000 Узбекских сумов 79.3797
10 Украинских гривен 23.6944
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.9118
10 Чешских крон 29.5909
10 Шведских крон 73.6486
1 Швейцарский франк 66.7313
10 Южноафриканских рэндов 48.1898
100 Японских иен 60.6066
"AK&M" от 18.01.2019