Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 января

Банк России установил на 19 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.6787

1 Азербайджанский манат 39.0987

100 Армянских драмов 13.6737

1 Белорусский рубль 30.8659

1 Болгарский лев 38.6589

1 Бразильский реал 17.6859

100 Венгерских форинтов 23.6972

1000 Вон Республики Корея 59.1419

10 Гонконгских долларов 84.5626

1 Датская крона 10.1273

1 Доллар США 66.3309

1 Евро 75.5841

100 Индийских рупий 93.2137

100 Казахстанских тенге 17.4794

1 Канадский доллар 49.9856

100 Киргизских сомов 94.9755

10 Китайских юаней 97.9734

10 Молдавских леев 38.6882

1 Новый туркменский манат 18.9788

10 Норвежских крон 77.6863

1 Польский злотый 17.6215

1 Румынский лей 16.1056

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4407

1 Сингапурский доллар 48.9094

10 Таджикских сомони 70.2792

1 Турецкая лира 12.3722

10000 Узбекских сумов 79.3797

10 Украинских гривен 23.6944

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.9118

10 Чешских крон 29.5909

10 Шведских крон 73.6486

1 Швейцарский франк 66.7313

10 Южноафриканских рэндов 48.1898

100 Японских иен 60.6066

"AK&M" от 18.01.2019