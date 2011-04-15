Банк России на 19 января понизил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 75.5841 руб., курс доллара США - более чем на 11 копеек до 66.3309 руб.

Банк России на 19 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 5 копеек до 75.5841 руб. с 75.6330 руб., курс доллара США - более чем на 11 копеек до 66.3309 руб. с 66.4438 руб. 18 января.



Стоимость бивалютной корзины на 19 января уменьшилась более чем на 8 копеек (-0.12%) до 70.4948 руб. с 70.5790 руб. 18 января.







"AK&M" от 18.01.2019