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18/01/2019
14:25

En+ подтвердила сокращение доли О.Дерипаски в компании ниже 50%

En+ Group подтвердила сокращение доли в компании Олега Дерипаски ниже 50%. Об этом свидетельствует пресс-релиз En+.

Энергометаллургическая компания сообщила, что Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер были определены как независимые лица, которые могут осуществлять право голоса, связанное с определенными акциями компании. Эти лица по соглашению с OFAC могуг голосовать частью акций En+, которые в настоящее время контролирует О.Дерипаска.

Напомним, США в апреле 2018 года внесли О.Дерипаску и контролируемые им компании в санкционный список. В США активы фигурантов санкционнного списка блокируются, бизнес с ними вести не разрешено. 19 декабря Минфин США заявил, что может через 30 дней исключить из списка En+, РУСАЛ и Евросибэнерго, если О.Дерипаска сократит в них долю.

Палата представителей США 17 января 2019 года проголосовала за резолюцию, осуждающую намерение об исключении из санкционного списка компаний, связанных с О.Дерипаской.


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