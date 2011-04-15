En+ подтвердила сокращение доли О.Дерипаски в компании ниже 50%

En+ Group подтвердила сокращение доли в компании Олега Дерипаски ниже 50%. Об этом свидетельствует пресс-релиз En+.



Энергометаллургическая компания сообщила, что Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер были определены как независимые лица, которые могут осуществлять право голоса, связанное с определенными акциями компании. Эти лица по соглашению с OFAC могуг голосовать частью акций En+, которые в настоящее время контролирует О.Дерипаска.



Напомним, США в апреле 2018 года внесли О.Дерипаску и контролируемые им компании в санкционный список. В США активы фигурантов санкционнного списка блокируются, бизнес с ними вести не разрешено. 19 декабря Минфин США заявил, что может через 30 дней исключить из списка En+, РУСАЛ и Евросибэнерго, если О.Дерипаска сократит в них долю.



Палата представителей США 17 января 2019 года проголосовала за резолюцию, осуждающую намерение об исключении из санкционного списка компаний, связанных с О.Дерипаской.





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