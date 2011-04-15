"Магнит" объявил о расширении состава правления

ПАО "Магнит" объявило о расширении состава правления. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров одобрил назначение Яна Дюннинга президентом и членом правления компании, которое возглавляет генеральный директор Ольга Наумова. Ян Дюннинг планируется в состав совета директоров.



Ольга Наумова продолжит работу в качестве генерального директора и председателя правления, а Пол Фоли свою деятельность - как независимый член совета директоров.



Команда топ-менеджмента "Магнита" по-прежнему подотчётна Ольге Наумовой как генеральному директору и председателю правления, а генеральный директор - президенту и совету директоров.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 8.3% до 25.383 млрд руб. с 27.672 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.7% до 905.374 млрд руб. с 840.985 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 4% до 66.608 млрд руб. с 69.391 млрд руб. Выручка "Магнита" за III квартал увеличилась на 8.4% до 310.112 млрд руб. с 285.961 млрд руб. Показатель EBITDA составил 21.742 млрд руб. против 20.656 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 10% до 7.618 млрд руб. с 6.923 млрд руб.





"AK&M" от 18.01.2019