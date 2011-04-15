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18/01/2019
14:37

Объём производства свинины в РФ в 2018 году вырос на 6.2%

Объём производства свинины в РФ в 2018 году вырос на 6.2% до 4.86 млн т в живом весе по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

На текущий год Минсельхозом перед подотраслью поставлена задача сохранить набранные темпы роста.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, слова которого приводятся в сообщении, в настоящее время ключевыми факторами, оказывающими влияние на развитие всего отечественного животноводства, являются формирование современной племенной базы, развитие логистики, укрепление ветеринарной защиты и наращивание экспортного потенциала. Перед российским АПК стоит амбициозная задача по увеличению экспорта, и свиноводство является одним из приоритетных направлений.

Первый замминистра напомнил, что для реализации подобных задач государство продолжает оказывать подотрасли активную поддержку.


"AK&M" от 18.01.2019
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