Объём производства свинины в РФ в 2018 году вырос на 6.2% до 4.86 млн т в живом весе по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.



На текущий год Минсельхозом перед подотраслью поставлена задача сохранить набранные темпы роста.



Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, слова которого приводятся в сообщении, в настоящее время ключевыми факторами, оказывающими влияние на развитие всего отечественного животноводства, являются формирование современной племенной базы, развитие логистики, укрепление ветеринарной защиты и наращивание экспортного потенциала. Перед российским АПК стоит амбициозная задача по увеличению экспорта, и свиноводство является одним из приоритетных направлений.



Первый замминистра напомнил, что для реализации подобных задач государство продолжает оказывать подотрасли активную поддержку.





"AK&M" от 18.01.2019