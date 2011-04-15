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18/01/2019
15:20

Плательщиками НДС стали иностранные компании, ФНС

Плательщиками НДС с 1 января 2019 года стали иностранные компании, которые продают электронные услуги и контент организациям и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщила ФНС.

Таким образом, теперь все зарубежные поставщики обязаны встать на учёт в российских налоговых органах независимо от того, кому оказываются услуги - физическому, юридическому лицу или ИП.

Пройти НДС-регистрацию можно удалённо через онлайн-сервис "НДС-офис интернет-компании". Сервис доступен на двух языках - русском и английском.

Иностранная компания может самостоятельно проверить, нужно ли ей вставать на налоговый учёт. Для этого предусмотрен онлайн-тест.

Если по результатам теста есть основания для постановки на учёт, заполняется заявление о постановке на учёт непосредственно в интерфейсе веб-страницы. Из подтверждающих документов, помимо заявления, достаточно представить выписку из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения (или иной документ, подтверждающий правовой статус организации) в виде скан-образа.

Заверение перевода на русский язык или проставление апостиля на иностранных документах не требуется.

Если компания уже зарегистрирована в российских налоговых органах в связи с оказанием электронных услуг физическим лицам, повторной регистрации не требуется.

После того как компания будет поставлена на учёт, она получит ИНН и КПП для входа в другой сервис - "Личный кабинет иностранной организации". Через Личный кабинет можно сдавать налоговые декларации, уплачивать налог, переписываться с налоговым органом, направлять документы.

Российские организации (ИП) - покупатели онлайн-услуг освобождены от обязанностей налогового агента, что существенно снижает для них административную нагрузку. В первую очередь это важно для тех, кто обычный НДС не уплачивает.

Те же, кто платит НДС, имеют право на вычет НДС, предъявленного иностранной компанией в составе цены электронной услуги. Подтверждающими документами являются договор и (или) расчетный документ с выделением суммы НДС и указанием ИНН налогоплательщика и КПП иностранной организации, а также документы на перечисление оплаты, включая сумму налога.

Кроме того, в связи с изменением базовой ставки российского НДС с 18% на 20% с 2019 года расчётная ставка, применяемая иностранцами по электронным услугам, составит 16.67%.

"AK&M" от 18.01.2019
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