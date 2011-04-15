Российский рынок акций вновь начал восхождение

Российский рынок акций демонстрирует восходящую динамику в связи с оптимистичной внешней конъюнктурой. Рублёвый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов прибавил около 0.5% и достиг отметки в 2460 п. Долларовый бенчмарк РТС прирастает на 0.8%, собираясь закрываться, вероятно, около 1165 п. Тем не менее, прироста более чем на 0.7% по рынку не ожидается. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.



Глобальные площадки вернулись в режим оптимистичного настроя. Американский фондовый рынок раллировал на 0.7% в среднем на фоне новостей о том, что часть должностных лиц в администрации президента США Дональда Трампа настаивает на ослаблении торговой напряжённости с Китаем.



При этом инвесторы предпочитают игнорировать ряд негативных инфоповодов, в числе которых ситуация с Huawei и прочие. Европейские и азиатские фондовые индексы выросли в среднем на 1%. Склонность к риску на рынках наблюдается довольно высокая. Индекс MSCI EM все еще находится выше 1000 п. Нефть Brent вновь подалась к $62 за баррель, тем не менее, потенциал ее роста следует считать ограниченным из-за ожиданий замедления спроса и сохранения высокого предложения углеводородного сырья.



Курс доллара США на торгах сегодня консолидируется неподалеку от 66.4 руб./$, евро балансирует в диапазоне 75.5-76 руб./€. Волнительных движений по курсам американской и европейской валют в ближайшее время не ожидается, тогда как рубль поддерживает налоговый период и демонстрирующие растущую динамику цены на нефть.





"AK&M" от 18.01.2019