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18/01/2019
15:34

Крупную контрабанду живого краба выявили дальневосточные таможенники

На Дальнем Востоке таможенниками выявлено четыре факта контрабанды в Китай более 50 т живого краба на общую сумму 35.9 млн руб. Об этом говорится в материалах ФТС.

Факты контрабанды были выявлены в ходе совместных мероприятий, проводимых сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ), УФСБ России по Приморскому краю, Пограничного управления ФСБ, а также Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Противозаконный экспорт ценных морепродуктов осуществляла организованная группа лиц. Преступная группа действовала на территории Сахалинской области, Приморского края, иных регионов Дальнего Востока и неоднократно осуществляла контрабандный вывоз из России ценных морепродуктов по подложным документам. Для совершения преступлений они использовали различные подконтрольные им компании, в том числе и иностранные.

От имени этих компаний в декабре 2016 года и апреле 2017 года были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт более тысячи тонн синего, камчатского и равношипного живого краба.

В Китай в соответствии с заключенными контрактами было отправлено четыре партии живого краба весом 50.7 т. При этом в декларациях на экспорт мошенники вносили недостоверные сведения о стоимости морепродуктов, умышленно занижая её более чем в два раза.

ДВОТ возбудила четыре уголовных дела по УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой лиц.



"AK&M" от 18.01.2019
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