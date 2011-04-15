РЖД и Сербия заключили меморандум

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и вице-председатель правительства, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербии Зорана Михайлович подписали меморандум о совместной реализации проектов по текущему обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Республики Сербии. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Также был заключен новый контракт между дочерней компанией ОАО "РЖД" - ООО "РЖД Интернешнл" и АО "Инфраструктура железных дорог Сербии" на проектирование и выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры и единого диспетчерского центра по управлению движением поездов.



Документ предусматривает выполнение работ и поставку материалов в рамках второго этапа реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги под скорость 200 км/ч на участке Стара Пазова - Нови Сад протяженностью 40.44 км на линии Белград - Будапешт. В частности, будут проведены работы по строительству электротехнической инфраструктуры, архитектурно - строительных сооружений и сопутствующих объектов, силовых электроэнергетических сооружений, работы по регулированию водотоков и обустройству полосы землеотвода.



По условиям контракта, "РЖД Интернешнл" также разработает проект реконструкции и модернизации железнодорожной линии Валево - Врбница - Государственная граница с Черногорией, протяженностью 210 км с целью последующего проведения работ.



Кроме того, "РЖД Интернешнл" выполнит проектирование и строительство единого диспетчерского центра по управлению движением поездов в Республике Сербия. По экспертной оценке, создание такого центра займет около трёх лет.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 18.01.2019