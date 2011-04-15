Цены на бензин за неделю, с 7 по 13 января, выросли на 0.2% до 43.71 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 7 по 13 января 2019 года, выросли на 0.2% до 43.71 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марок АИ-92, АИ-95, и АИ-98 подорожал на 0.2% до 41.75 руб., 45.04 руб., 50.91 руб. за литр соответственно.



Дизельное топливо также подорожало на 0.2% до 47.22 руб. за литр.



В Москве цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, в Санкт-Петербурге - снизились на 0.1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.79 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 48.69 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.20 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 43.30 до 46.60 руб. за литр.



За период с момента предыдущей регистрации в 49 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Красноярске - на 1%, Омске и Иваново - на 0.9%, Новосибирске - на 0.8%.



При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Кызыле и Петропавловске-Камчатском - на 1.4% и 1.1% соответственно.







"AK&M" от 18.01.2019