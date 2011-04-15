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18/01/2019
16:50

Россия увеличила поставки продовольствия в Японию на 30% до $385

Россия в 2018 году увеличила поставки продовольствия в Японию на 30% до $385. Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии Такамори Ёсикавой, которая состоялась в рамках Международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зелёная неделя" в Берлине (ФРГ), говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общий товарооборот продукции АПК между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 30% до $430 млн. Россия поставляет в Японию преимущественно рыбу и морепродукты, а также зерновые культуры. Основными статьями импорта на территорию нашей страны в стоимостном выражении в прошлом году стали рыба и морепродукты, соусы и приправы, алкогольные и безалкогольные напитки.

При этом Д.Патрушев выразил уверенность в том, что несмотря на рост взаимной торговли, сотрудничество между Россией и Японией в сфере АПК обладает более широким потенциалом. Россия нацелена на диверсификацию товарооборота, и, в частности, заинтересована в поставках мяса птицы, свинины, говядины, готовой мясной продукции на японский рынок.

В связи с этим глава Минсельхоза подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на признание Японией принципа регионализации территории нашей страны по болезням животных. В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, Россия ожидает визит японской делегации в I квартале 2019 года для проведения инспекции предприятий по производству мяса птицы в Тульской и Брянской областях.

Кроме того, стороны обсудили реализацию совместных российско-японских аграрных проектов, в том числе успешный опыт строительства тепличных комплексов в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Сахалинской области. Активизация такого сотрудничества позволит улучшить инфраструктуру на Дальнем Востоке России и укрепить российско-японское сотрудничество в инвестиционной сфере.



"AK&M" от 18.01.2019
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